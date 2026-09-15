Памфилова потребовала увеличить места для видеоконтроля выборов

Элла Памфилова распорядилась увеличить на 20% количество автоматизированных рабочих мест в центрах общественного наблюдения в регионах перед выборами в Госдуму.
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