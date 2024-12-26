Страна и люди
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Страна и люди

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Бойцы мобильной огневой группы прикрыли от дронов комплексы ПВО

Бойцы мобильной огневой группы прикрыли от дронов комплексы ПВО

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов увидел, как работает мобильная огневая группа, которая прикрывает от украинских дронов российские комплексы ЗРК на Краснолиманском направлении специальной военной операции.

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