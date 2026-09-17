На Запорожье избирательный участок хотят назвать именем погибшей главы УИК

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Одному из избирательных участков в Запорожской области планируют присвоить имя погибшей в результате целенаправленного удара БПЛА ВСУ председателя УИК Елены Астаниной.
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