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ТАСС

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На Запорожье избирательный участок хотят назвать именем погибшей главы УИК

На Запорожье избирательный участок хотят назвать именем погибшей главы УИК

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Одному из избирательных участков в Запорожской области планируют присвоить имя погибшей в результате целенаправленного удара БПЛА ВСУ председателя УИК Елены Астаниной.

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