Теперь нельзя: пенсионерам, у которых есть дети или внуки, преподнесут неприятный сюрприз Ольга ВайленкоС начала августа 2024 года пенсионеры, имеющие детей или внуков, должны быть особенно настороже.
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