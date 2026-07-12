ИИ нашёл уязвимость Linux, которая 15 лет позволяла получить права root

Автоматизированный инструмент анализа кода обнаружил критическую ошибку ядра Linux, позволявшую обычному пользователю захватить полный контроль над системой без специальных правИнструмент на основе искусственного интеллекта обнаружил в ядре Linux уязвимость GhostLock (CVE-2026-43499), которая оставалась незамеченной около 15 лет.