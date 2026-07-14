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Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 16 июля

Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 16 июля

На большей части территории Московской области 14 июля ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Шатурском — III класс.

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