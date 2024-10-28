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«Заткнись». Фанаты «Санкт-Паули» освистали Беренса из «Вольфсбурга», отказавшегося подписывать футболку с радужными элементами

Напомним, в сентябре нападающий «Вольфсбурга» отказался подписывать футболку с радужными элементами на автограф-сессии, заявив: «Я не подпишу такое гейское дерьмо».

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