В ялтинских школах установили новое оборудование

Как сообщили в пресс-службе администрации Ялты, в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в школы закупили и установили новое оборудование в школах №4 и №8, а также в Кореизской и Никитской школах.
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