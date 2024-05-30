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Крымское информационное агентство

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В ялтинских школах установили новое оборудование

В ялтинских школах установили новое оборудование

Как сообщили в пресс-службе администрации Ялты, в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в школы закупили и установили новое оборудование в школах №4 и №8, а также в Кореизской и Никитской школах.

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