Боец с позывным Мороз: для подготовки к операции «Поток» использовали макет

Российские военные тренировались в специально созданном макете трубы перед выходом на боевое задание в рамках операции «Поток» в Курской области, сообщил боец отряда «Т» добровольческого корпуса с позывным Мороз.
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