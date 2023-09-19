Пять с плюсом: США захотели действовать в Центральной Азии через Казахстан

Лидеры государств Центральной Азии прилетели в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН и встрече с американским президентом Джозефом Байденом в рамках формата «С5+1» — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США.