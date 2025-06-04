Эксперт рассказала об атаках мошенников через смс и электронные письма

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала о массовых атаках мошенников в виде смс или электронных писем, в которых предупреждают о якобы активности в личном кабинете жертвы на портале «Госуслуги».
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