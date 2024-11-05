В России оказался самый низкий уровень безработицы среди стран «Большой двадцатки»

По данным Росстата, он составил 2,4 процента Россия в сентябре осталась страной с самой низкой безработицей среди государств «Большой двадцатки», следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.
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