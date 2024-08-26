Озвучена причина смерти бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Александра Бялко

ВП

Владислав Петряев

Все мы смертны: кто раньше уходит из жизни, кто позже, но никто не взмывает в небеса, не воскресает... Я часто смотрел эту игру "Что? Где? Когда?", дивясь широте познаний и находчивости её участников. Вспоминаю всегда выдержанного, углублённого в себя Бялко. Жаль, конечно. Но он нашёл себя в этой игре, прожив богатую впечатлениями жизнь. Владислав Петряев