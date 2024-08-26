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Озвучена причина смерти бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Александра Бялко

Озвучена причина смерти бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Александра Бялко

Мария, дочь известного интеллектуала Александра Бялко, с грустью сообщила об уходе своего отца из жизни.

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Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
Пусть земля ему будет пухом и покоится с миром 🙏🙏🙏
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14 час.
ВП
Владислав Петряев
Все мы смертны: кто раньше уходит из жизни, кто позже, но никто не взмывает в небеса, не воскресает... Я часто смотрел  эту игру &quot;Что? Где? Когда?&quot;, дивясь широте познаний и находчивости её участников. Вспоминаю всегда выдержанного, углублённого в себя Бялко. Жаль, конечно. Но он нашёл себя в этой игре, прожив богатую впечатлениями жизнь. Владислав Петряев
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6 час.

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