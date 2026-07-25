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Царьград

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Отпевание — не билет в рай: священники объяснили, зачем нужно отпевание усопших

Отпевание — не билет в рай: священники объяснили, зачем нужно отпевание усопших

Священники объяснили, зачем нужно отпевание усопших и раскрыли, в каких случаях оно не проводится.Священники Русской православной церкви разъяснили, в чём заключается суть отпевания и почему этот обряд занимает центральное место в чинопоследовании похорон.

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