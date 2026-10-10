Спецназ ликвидировал мужчину, взявшего в заложники 13 детей в Бразилии

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В бразильском городе Куритиба штата Парана мужчина с ножом держал в заложниках 13 детей в детском саду.
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