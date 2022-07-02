Президент Бразилии из-за конфликта с предшественником отменил встречу с лидером Португалии

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от встречи с коллегой из Португалии Марселу Ребелу ди Соузой из-за его планов встретиться с экс-президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на издание Antagonista.