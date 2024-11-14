В Адыгее изменен орган государственной власти, осуществляющий полномочия в отношении обеспечении сирот жильем

Кабинетом министров Республики Адыгея подписано постановление от 06 сентября 2024 года № 138 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Адыгея и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Республики Адыгея».
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