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В Минздраве заявили о падении рождаемости

Уровень рождаемости в России приблизился к показателю 2000 года. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике.

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