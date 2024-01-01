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Экс-пилот «Ф-1» Бурти: «Феррари» Шумахера доминировала не так, как «Ред Булл» Ферстаппена, Михаэль прикладывал много усилий»

Лучано Бурти выступал в «Формуле-1» за «Ягуар» и «Прост» в 2000-2001 годах, а в 2002-м был тест-гонщиком «Феррари».

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