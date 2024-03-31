В России стартовал режим по блокировке продаж просроченных и нелегальных товаров

С 1 апреля 2024 года в России поэтапно вводится разрешительный режим продажи маркированных товаров на кассе — механизм, благодаря которому продажи нелегальных и просроченных товаров исключаются при помощи системы маркировки.
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