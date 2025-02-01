«Беспечный образ жизни не пройдет». Севастопольский суд вынес первый в России приговор за пропаганду чайлдфри

Оперативники Центра по противодействию экстремизму в ходе мониторинга Интернета установили, что «29-летняя женщина в социальной сети публиковала мизантропические посты, в том числе высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни».
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