Антарктида на пике ледяного сезона: спутник запечатлел остров Элефант из космоса / © ESA В Южном полушарии подходит к концу зима — период, когда площадь морского льда вокруг Антарктиды достигает максимальных значений.
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