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Ким Чен Ын поручил наращивать ядерный арсенал «в геометрической прогрессии»

Ким Чен Ын поручил наращивать ядерный арсенал «в геометрической прогрессии»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын издал указ о значительном увеличении количества центрифуг, используемых для обогащения урана, с целью ускоренного наращивания ядерного арсенала «в геометрической прогрессии».

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