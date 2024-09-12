Ким Чен Ын поручил наращивать ядерный арсенал «в геометрической прогрессии»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын издал указ о значительном увеличении количества центрифуг, используемых для обогащения урана, с целью ускоренного наращивания ядерного арсенала «в геометрической прогрессии».
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