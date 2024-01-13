«Бесплатный сыр – только в мышеловке». Юрист назвал «подводные камни» выгодных вкладов

Банки стремятся привлечь клиентов выгодными предложениями, однако не все из них помогут преумножить свои сбережения, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в разговоре с «Праймом».
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