США намерены разрешить въезд в страну только вакцинированным иностранным туристам

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план постепенного открытия американских границ для иностранных туристов, важнейшей частью которого является требование наличия обязательной вакцинации от COVID-19 ко всем въезжающим иностранцам.
Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план постепенного открытия американских границ для иностранных туристов, важнейшей частью которого является требование наличия обязательной вакцинации от COVID-19 ко всем въезжающим иностранцам.
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