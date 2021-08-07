Комсомольская правда

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США намерены разрешить въезд в страну только вакцинированным иностранным туристам

США намерены разрешить въезд в страну только вакцинированным иностранным туристам

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план постепенного открытия американских границ для иностранных туристов, важнейшей частью которого является требование наличия обязательной вакцинации от COVID-19 ко всем въезжающим иностранцам.

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