В Татарстане выявили нарушения при капремонте 16 домов

За последнюю неделю жилищная инспекция Татарстана обнаружила серьезные нарушения при капитальном ремонте в 16 многоквартирных домах, расположенных в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, а также в ряде районов республики, включая Тукаевский, Тетюшский, Заинский, Балтасинский, Сабинский и Кукморский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии