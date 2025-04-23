В Татарстане выявили нарушения при капремонте 16 домов

За последнюю неделю жилищная инспекция Татарстана обнаружила серьезные нарушения при капитальном ремонте в 16 многоквартирных домах, расположенных в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, а также в ряде районов республики, включая Тукаевский, Тетюшский, Заинский, Балтасинский, Сабинский и Кукморский.