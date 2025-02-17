Госдума рассмотрит ратификацию договора России и Белоруссии по безопасности

Вопрос о ратификации Договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства рассмотрит Госдума на пленарном заседании 18 февраля, следует из опубликованной в базе парламента повестки.
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