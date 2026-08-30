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Царьград

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Минпросвещения: 65% успешных выпускников — из сельских школ

Минпросвещения: 65% успешных выпускников — из сельских школ

По данным Минпросвещения, 65% выпускников с высокими баллами на ЕГЭ обучались в сельских школах. Онищенко выступил против отказа от ЕГЭ.

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