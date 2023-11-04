АМАРАНТ "Сынок нашкодил? - всю семью домой!" Давно об этом мечтал, но не верил. И вот началось.
Южан стали выдворять за проступки их онижедетей
Комментарии
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Анатолий Зотов
Да почему в крови? В СССР были различия и, наверное, какие-то национальные распри были, но не до такой же степени. В республиках были титульные нации, но остальные не были унижаемы и угнетёнными. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ НЕ БЫЛА ГЛАВНЫМ АРГУМЕНТОМ. Мне кажется в этом суть.
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6 час.
Светлана Ефименко
ПОРА ДАВНО ЗАНЯТЬСЯ ВЫДВОРЕНИЕМ "РАБОТЯГ СОСЕДЕЙ" И ИХ ОТПРЫСКОВ! ПУСТЬ У СЕБЯ ДОМА СТРОЯТ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ И СОСЕДЕЙ, А ОНИ ИМ ПОКАЖУТ"ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ!"
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5 час.
Н
Наталья
Интересно, а если бы родители не нарушили миграционное законодательство, депортировали бы?
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4 час.
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