Южан стали выдворять за проступки их онижедетей

Анатолий Зотов

Да почему в крови? В СССР были различия и, наверное, какие-то национальные распри были, но не до такой же степени. В республиках были титульные нации, но остальные не были унижаемы и угнетёнными. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ НЕ БЫЛА ГЛАВНЫМ АРГУМЕНТОМ. Мне кажется в этом суть.