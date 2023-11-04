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Южан стали выдворять за проступки их онижедетей

Южан стали выдворять за проступки их онижедетей

АМАРАНТ "Сынок нашкодил? - всю семью домой!" Давно об этом мечтал, но не верил. И вот началось.

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Комментарии
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Анатолий Зотов
Да почему в крови? В СССР были различия и, наверное, какие-то национальные распри были, но не до такой же степени.  В республиках были титульные нации, но остальные не были унижаемы и угнетёнными. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ НЕ БЫЛА ГЛАВНЫМ АРГУМЕНТОМ. Мне кажется в этом суть.
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6 час.
Светлана Ефименко
ПОРА ДАВНО ЗАНЯТЬСЯ ВЫДВОРЕНИЕМ &quot;РАБОТЯГ СОСЕДЕЙ&quot; И ИХ ОТПРЫСКОВ! ПУСТЬ У СЕБЯ ДОМА СТРОЯТ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ И СОСЕДЕЙ, А ОНИ ИМ ПОКАЖУТ&quot;ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ!&quot;
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5 час.
Н
Наталья
Интересно, а если бы родители не нарушили миграционное законодательство, депортировали бы?
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4 час.

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