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The Sunday Times: армия Украины теряет от 100 до 200 военных в сутки в ходе боев за Бахмут

The Sunday Times: армия Украины теряет от 100 до 200 военных в сутки в ходе боев за Бахмут

Вооруженные силы Украины теряют от 100 до 200 военных в течение суток в ходе боев за город Бахмут, расположенный в Донбассе.

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