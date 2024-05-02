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Экономист Соболева назвала россиянам пять способов пережить последствия санкций

Экономист Соболева назвала россиянам пять способов пережить последствия санкций

Россияне могут пережить санкции и их последствия на личном уровне, сокращая расходы. Первый способ справиться с рестрикциями - проанализировать затраты и отказаться от ненужных, пересмотреть подписки, тарифы, привычки потребления.

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