Предсказана судьба генеральских погон и звезды Героя России у арестованного экс-зама Шойгу

Юрист Хаминский: суд, скорее всего, лишит Булгакова звания Героя России При вынесении приговоры суд, скорее всего, лишит бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова генеральского звания и звезды Героя России.
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