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«Пари НН» выпустил форму с цветами, посвященную пострадавшим от домашнего насилия. Игроки выйдут в ней на поле перед «Спартаком»

«Пари НН» выпустил форму с цветами, посвященную пострадавшим от домашнего насилия. Игроки выйдут в ней на поле перед «Спартаком»

Перед стартом сегодняшнего матча со «Спартаком» футболисты «Пари НН» выйдут на поле в форме, расшитой подопечными Нижегородского женского кризисного центра.

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