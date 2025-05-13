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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дивеев о беспроигрышной серии ЦСКА из 12 матчей в РПЛ: «У всех пацанов горят глаза, бразильцы говорят речи в раздевалке. Все хотят выигрывать»

Дивеев о беспроигрышной серии ЦСКА из 12 матчей в РПЛ: «У всех пацанов горят глаза, бразильцы говорят речи в раздевалке. Все хотят выигрывать»

«Секрета беспроигрышной серии в РПЛ нет. Просто все игроки понимают, что мы должны идти от игры к игре и выигрывать.

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