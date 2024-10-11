На Курщине продолжаются бои: ВС РФ прорвали линию фронта

КИЕВ, 11 октября, ФедералПресс. Украинские силы ведут стабилизационные действия в Курской области, однако восстановить полный контроль над утраченными территориями, захваченными в ходе российской атаки, пока не удалось.
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