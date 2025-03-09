Российским автомобилистам напомнили об увеличении штрафов

Штрафы за превышение скорости для автомобилистов выросли до 7,5 тысячи рублей, сообщает PRIMPRESS. «С 1 января 2025 года в России вступили в силу законодательные изменения в части увеличения размеров штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения, а также изменения в части их оплаты.