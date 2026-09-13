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Пятый канал

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Офтальмолог рассказал, какие ошибки родителей вредят зрению детей

Офтальмолог рассказал, какие ошибки родителей вредят зрению детей

Случаи проблем со зрением у детей неумолимо растут, несмотря на все усилия родителей. Причина — на первый взгляд безобидные привычки, которые наносят реальный вред.

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