Сколько репрессированных жертв похоронено в Бутово и Коммунарке? Михаил Синельников-Оришак На фото: «Стена памяти» на бывшем спецобъекте НКВД СССР «Коммунарка» в Москве (Фото: Владимир Гердо/ТАСС) Важная информация с официального сайта Музея истории ГУЛАГа: «Фонд Памяти и Лаборатория инженерной геофизики РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина провели предварительную обработку результатов геофизических работ на местах массовых захоронений жертв политических репрессий в Бутово и на Коммунарке.
Москва. Расстрелянные и не найденные
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Traveller
Меня всегда умилял "соловеТСкий камень" в Москве возле площади им. Ф.Э. Дзержинского. Там скорбной не совсем русской рукой начертано (на гусском и АНГЛИЙСКОМ!!!), что за ВСЕ ГОДЫ т.н. "репрессий" в самом-самом вражеском контровском гадюшнике-Москве "репрессировано более 40 тыс. людей". В первоначальном варианте там был только русский текст и упоминалось 27 с копейками тысяч человек. Но самизнаетекто продолжает твёрдо идти по пути клеймения советских галош. Что ж... "Своих не бросаем"???
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