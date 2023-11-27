Traveller

Меня всегда умилял "соловеТСкий камень" в Москве возле площади им. Ф.Э. Дзержинского. Там скорбной не совсем русской рукой начертано (на гусском и АНГЛИЙСКОМ!!!), что за ВСЕ ГОДЫ т.н. "репрессий" в самом-самом вражеском контровском гадюшнике-Москве "репрессировано более 40 тыс. людей". В первоначальном варианте там был только русский текст и упоминалось 27 с копейками тысяч человек. Но самизнаетекто продолжает твёрдо идти по пути клеймения советских галош. Что ж... "Своих не бросаем"???