БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Москва. Расстрелянные и не найденные

Москва. Расстрелянные и не найденные

Сколько репрессированных жертв похоронено в Бутово и Коммунарке? Михаил Синельников-Оришак На фото: «Стена памяти» на бывшем спецобъекте НКВД СССР «Коммунарка» в Москве (Фото: Владимир Гердо/ТАСС) Важная информация с официального сайта Музея истории ГУЛАГа: «Фонд Памяти и Лаборатория инженерной геофизики РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина провели предварительную обработку результатов геофизических работ на местах массовых захоронений жертв политических репрессий в Бутово и на Коммунарке.

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Комментарии
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Traveller
Меня всегда умилял &quot;соловеТСкий камень&quot; в Москве возле площади им. Ф.Э. Дзержинского. Там скорбной не совсем русской рукой начертано (на гусском и АНГЛИЙСКОМ!!!), что за ВСЕ ГОДЫ т.н. &quot;репрессий&quot; в самом-самом вражеском контровском гадюшнике-Москве &quot;репрессировано более 40 тыс. людей&quot;. В первоначальном варианте там был только русский текст и упоминалось 27 с копейками тысяч человек. Но самизнаетекто продолжает твёрдо идти по пути клеймения советских галош. Что ж... &quot;Своих не бросаем&quot;???
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