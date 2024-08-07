В Крыму предложили лишать «ждунов» российского гражданства Понятие «ждун» должно быть закреплено на законодательном уровне.
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В Крыму предложили лишать «ждунов» российского гражданства Понятие «ждун» должно быть закреплено на законодательном уровне.
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