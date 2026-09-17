«Краснодар» 3 матча не побеждает в РПЛ. Дальше – «Зенит»

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«Краснодар» вновь не смог одержать победу в матче Альфа-Банк РПЛ . Сегодня команда Мурада Мусаева сыграла вничью с « Оренбургом » на выезде в рамках 9-го тура (0:0).