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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» 3 матча не побеждает в РПЛ. Дальше – «Зенит»

«Краснодар» вновь не смог одержать победу в матче Альфа-Банк РПЛ . Сегодня команда Мурада Мусаева сыграла вничью с « Оренбургом » на выезде в рамках 9-го тура (0:0).

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