На «Госуслугах» появился новый сервис для защиты от мошенников

На портале «Госуслуги» запустили новый сервис для защиты граждан от интернет-мошенников, который предназначен как для тех, кто уже столкнулся с аферистами в Сети, так и для пользователей, которые хотят повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками.