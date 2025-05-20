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Парламентская газета

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На «Госуслугах» появился новый сервис для защиты от мошенников

На «Госуслугах» появился новый сервис для защиты от мошенников

На портале «Госуслуги» запустили новый сервис для защиты граждан от интернет-мошенников, который предназначен как для тех, кто уже столкнулся с аферистами в Сети, так и для пользователей, которые хотят повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками.

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