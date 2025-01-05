📱Медицинская помощь, сохранение здоровья и жизни людей - тоже, к сожалению, благодатная почва для мошеннических схем.
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📱Медицинская помощь, сохранение здоровья и жизни людей - тоже, к сожалению, благодатная почва для мошеннических схем.