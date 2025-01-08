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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае порядка 1,7 млрд рублей направят на привлечение медработников

В Алтайском крае порядка 1,7 млрд рублей направят на привлечение медработников

Сейчас нехватка врачей в регионе оценивается в 1,3 тысячи человек, а медработников среднего звена — около тысячи Порядка 1,7 млрд рублей будет направлено в Алтайском крае на привлечение медицинских работников и их закрепление на местах в рамках региональной программы, рассчитанной до конца 2028 года.

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