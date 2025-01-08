В Алтайском крае порядка 1,7 млрд рублей направят на привлечение медработников

Сейчас нехватка врачей в регионе оценивается в 1,3 тысячи человек, а медработников среднего звена — около тысячи Порядка 1,7 млрд рублей будет направлено в Алтайском крае на привлечение медицинских работников и их закрепление на местах в рамках региональной программы, рассчитанной до конца 2028 года.