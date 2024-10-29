В Свердловской области создано Объединение профессиональных образовательных учреждений для подготовки специалистов в энергетике

Вчера состоялось учредительное собрание Объединения профессиональных образовательных учреждений, объединяющего Свердловский филиал Группы «Т Плюс» и десять колледжей и техникумов из Екатеринбурга, Лесного и Каменска-Уральского.
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