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Актер Максим Виторган уверяет, будто Олег Газманов украл мелодию у группы «Мумий Тролль»

Либерал-актер Максим Виторган обвинил певца-патриота Олега Газманова в социальных сетях. Он утверждает, что мелодия в песне “Русский мир” Газманова идентична композиции “Владивосток 2000” от группы “Мумий Тролль”.

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