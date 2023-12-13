Ледовый городок в Академическом будет посвящен знаниям: там установят скульптуры совы и академика

Ледовый городок в Преображенском парке Академического района откроют в конце декабря. Он будет посвящен знаниям, поэтому кроме новогодней елки и ледяных горок там появятся ледяные скульптуры совы, академика и атома.
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