Трамп вызвал переполох изображением с пингвинами в Гренландии

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение с пингвинами в Гренландии, вызвав недоумение из-за географической ошибки.
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