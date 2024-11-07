📹⚡️Экипажи омских газотурбинных Т-80БВМ группировки войск "Центр" в приоритетном порядке купируют фронтовую логистику ВСУ на отрезке "Александрополь - Миролюбовка" на Красноармейском ОН.
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📹⚡️Экипажи омских газотурбинных Т-80БВМ группировки войск "Центр" в приоритетном порядке купируют фронтовую логистику ВСУ на отрезке "Александрополь - Миролюбовка" на Красноармейском ОН.