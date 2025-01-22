Риттер: заявления Трампа о расходах на оборону показывают разрыв США с НАТО

Заявление Дональда Трампа, адресованное государствам-членам НАТО, о необходимости увеличения расходов на оборону до 5% от их ВВП, можно рассматривать как сигнал о возможном разрыве отношений Вашингтона с Организацией Североатлантического договора.
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