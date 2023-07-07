Хамсу вытесняют из Азовского моря

У крымских берегов в Азовском море объявился мнемиопсис (хищный вид гребневика). Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот морской обитатель имеет овальную, похожую на лопасть, форму и прозрачное тело с четырьмя рядами реснитчатых гребней.